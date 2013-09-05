امريكا تحث رعاياها في مصر الابتعاد عن مراكز الشرطة لإحتمالية إستهدافها

حثت السفارة الأمريكية بالقاهرة رعاياها بمصر على تجنب المناطق التي وقعت فيها مؤخرًا حوادث أو اضطرابات وتجنب المناطق التي تحدث فيها تجمعات كبيرة.



وقالت السفارة، في بيان أصدرته اليوم الخميس: "ينبغي على مواطني الولايات المتحدة إدراك أن مراكز الشرطة وقوات الأمن قد تكون مستهدفة، ويجب تجنب المناطق غير الآمنة حيث تجمعات الشرطة أو قوات الأمن".



وأوضحت أنه على سبيل الممارسة العامة، ينبغى على المواطنين الأمريكيين تجنب المناطق التي قد تحدث فيها التجمعات الكبيرة لأنه وحتى المظاهرات أو الأحداث يقصد منها أن تكون سلمية يمكن أن تتحول الى المواجهة، وربما تتصاعد إلى أعمال عنف.



وحثت المواطنين الأمريكيين المقيمين في مصر على رصد التقارير الإخبارية المحلية وتخطيط الأنشطة وفقًا لذلك، مطالبة رعاياهم مراجعة خطط أمنهم الشخصي والبقاء في حالة تأهب لمحيطهم في جميع الأوقات بمصر.

المصدر: بوابة الاهرام