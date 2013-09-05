« جوال » تنظم حفلاً تكريمياً لأوائل طلبة الثانوية والجامعات والكليات في غزة

نظمت شركة جوال حفلاً تكريمياً للطلبة الأوائل في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" وأوائل الجامعات والكليات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة غزة، وبحضور أهالي الطلبة وممثلين عن الوزارة.

وفي كلمة له أشار المهندس يونس أبو سمرة مدير شركة جوال إقليم غزة إلى أن تكريم الأوائل في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" وأوائل الجامعات والكليات، يأتي مساهمة في تألقهم ومبادرة لدعمهم في حياتهم، وخلق جو تنافسي بين الطلبة.

وأضاف: "يسعدنا أن تكون راعين المتفوقين على مدار 11 عام بشكل متواصل، وسنكمل المسيرة ونواصل ما بدأنا(..) نقرأ بعيون الناجحين فرحة النجاح والإقبال على الحياة، وتكريمهم يشعرهم بقيمة جهدهم وحافزاً لمزيد من التقدم والنجاح".

وأشار إلى اهتمام جوال بالطلبة بشكل خاص، والشباب بشكل عام، ينبع من إيمانها بأن خدمات الشباب تعني العمل من أجل الوطن، وتطرق للحديث عن المشاريع التي تقوم بها شركة جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية من أجل دعم قطاع الشباب والطلبة الفلسطينيين، ستبقى جوال على عهدها في دعم الشباب الفلسطيني من أجل صنع غداً أفضل

وأضاف المهندس أبو سمرة: "نحن في فلسطين لا نملك بوابة اتصال دولي خاصة بنا، وجوال تعمل على إيجاد ذلك"، مطالباً المسئولين بتكثيف الجهود عربياً ودولياً لإيجاد بوابة اتصال تخدم الشعب الفلسطيني.

أما كلمة المتفوقين فقد ألقتها الطالبة المتفوقة رنا أبو صبحة، قالت فيها: "الشباب الفلسطيني استطاع قهر كل الظروف الصعبة التي واجهها وانتزع النجاح والتميز"، شاكرة أهلها وكل من وقف إلى جانب الطلبة، كذلك شكرت ووزارة التربية والتعليم التي لم تدخر جهداً لدعم الطلبة، حسب قولها.

من جانبه؛ أشار وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت إلى أن شركة جوال تحرص كل الحرص لتقديم مشاريعها المميزة لدعم الطلبة المتفوقين، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تقليص نظام الفترتين لنظام الفترة الواحدة وذلك من خلال بناء 20 مدرسة وتسعى لبناء 20 مدرسة أخرى يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي.

وأضاف: "نبذل جهدنا لتقديم أفضل خدمة للطلاب والطالبات رغم الظروف الصعبة التي تمر بنا جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي أثر على البنية الأساسية للوزارة"، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجهها وزارة التربية والتعليم جراء تلك الظروف الصعبة.

من جانبه؛ أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس أسامة العيسوي على أن عزم الشباب وقدراتهم وإبداعهم سيوصل الشعب الفلسطيني إلى غايته، وقال: "صحيح أننا نعيش في أوقات صعبة لكن الفجر قادم، ونحن على أعتاب النصر".