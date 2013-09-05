بلجيكا تتبرع بمبلغ 8 ملايين دولار لدعم لاجئي فلسطين

أعلنت مملكة بلجيكا عن التبرع بقيمة 6 ملايين يورو (8 ملايين دولار) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وذكرت الأونروا في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا التبرع يأتي لدعم موازنة الوكالة الرئيسة التي تدعم الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا لما يقارب من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين. ويتضمن التبرع مبلغ مليوني يورو (2,65 مليون دولار) لدعم شبكة الأونروا للأمان الاجتماعي التي تقدم مساعدة غذائية ونقدية هامة لحوالي 300,000 لاجئ من فلسطين معرضين للمخاطر على وجه التحديد.

وأشار المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي إلى أن بلجيكا كانت ولا تزال واحدة من بين مانحي الأونروا الأكثر دعما وموثوقية. وقال 'في هذه اللحظة الحرجة، فإننا نشعر بالامتنان لحكومة وشعب بلجيكا على دعمهم الراسخ الذي يعد حاسما من أجل المحافظة على الاستقرار الإقليمي ودعم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة التي تقدمهما الأونروا لمجتمع لاجئي فلسطين'.

وجاء في البيان إنه منذ عام 2007، تبرعت بلجيكا بأكثر من 70 مليون دولار للوكالة، ما يعكس مكانتها كشريك رئيسي، فقد دأبت بلجيكا على أن تكون عضوا في لجنة الأونروا الاستشارية منذ عام 1953.