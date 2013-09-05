هنية : نحن لا نقود الشعب لمحاربة مصر ولا لاستعداء أي دولة

أكد رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية أن قطاع غزة يتعرض لحملة ظالمة وغير مسبوقة من التحريض والحصار.

وقال هنية خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي لبحث اعتداءات الاحتلال بحق القدس:" رغم الحملة الظالمة التي تمر بها قضيتنا بشكل عام وغزة بشكل خاص، إلا أننا نقود شعبنا نحو القدس ولمقاومة المحتل".

ولفت إلى محاولات لجر المقاومة وغزة لمعارك جانبية وبعيدة عن العدو، مشدداً على أن الحكومة لا تقود الشعب لمحاربة مصر ولا لاستعداء أي دولة رغم كل الضغوط والظروف التي لم تمر على الشعب الفلسطيني سابقاً.

وعبر عن أسفه للتحول المحزن في المفاهيم لدى بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الحكومة لن تفقد البوصلة رغم كل ما يحيط بها.

وأضاف:" رغم كل ما نمرّ به إلا أننا نعيش كثيرا من الطمأنينة، لأن الشعب الذي فجر المقاومة منذ 100 عام منذ ثورة البراق هو شعب قادر على إفشال كل المخططات التي تحاك ضده".

وتابع:" نحن كفلسطينيين رغم ما نعيشه من ظروف صعبة إلا أننا لا ننسى القدس ولا ما يجري فيها، ونرحل إليها كل يوم بمشاعرنا وجهدنا وجهادنا".

وأشار إلى أن جلسة التشريعي دليل على أن القدس على رأس الأولويات وأن كل الظروف التي تعيشها بغزة لا تنسيها القدس والأقصى.

وعبّر عن فخره بالمرابطين المقدسيين وفلسطينيي 48، مشيداً بالنفير لنصرة القدس يوم أمس الاربعاء، وإفشال مخططات اقتحام المسجد الأقصى وصد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وبيّن هنية أن محاولات العدو لسلب الأقصى وتغيير معالمه ستبوء بالفشل.

وجدد رفض المفاوضات بين سلطة رام الله والاحتلال الصهيوني، معتبراً أنها مفاوضات تحريك لأهداف شخصية بعيدة عن القضايا الوطنية وليست للتحرير.

ودعا رئيس الوزراء إلى عمل مختلف وإستراتيجية جديدة لمواجهة الأحداث الراهنة، مشدداً على أن "غزة لن تنكسر وأهلها لا يركعون إلا بالصلاة غزة عصية على الكسر".

ويعاني قطاع غزة من أزمات متلاحقة نتيجة الحصار المتواصل، وإغلاق الجانب المصري لمعظم الانفاق الحدودية التي كانت توفر الدواء والغذاء للقطاع.