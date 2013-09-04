جمعية حقوقية دولية تطالب أوروبا بوقف تمويل السلطة الفلسطينية

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في رسالة بعثت بها إلى رئيس الاتحاد الأوروبي ووزراء وبرلمانيين في الاتحاد بالضغط على السلطة الفلسطينية لوقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب في سجون السلطة.



وقالت المنظمة في رسالتها التي وزعتها على وسائل الإعلام، ووصل مراسلنا نسخة عنها: "إنه من غير المقبول استمرار الدعم المقدم من الاتحاد الأوربي في ظل تكالب الاحتلال وأجهزة أمن السلطة على الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".



وأضافت: "إن هنالك حملات اعتقالات واسعة بدأت بتاريخ 14/08/2013 حيث يتم اقتحام المنازل لاعتقال المواطنين أو اختطافهم من الشوارع أو أماكن العمل بدون أي سند قانوني ويتم إيداعهم في مراكز توقيف غير قانونية ومنع زيارة المحامين والأهل عنهم".



وبينت المنظمة: "إنه من خلال إفادات لأهالي المعتقلين ولمعتقلين أفرج عنهم حديثا أكدت أن التعذيب الأكثر وحشية يتم في سجن أريحا؛ حيث الشبح والضرب وتعليق المعتقلين في أسقف غرف التحقيق كالذبائح".



وأكدت المنظمة: "إن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر يعد انتهاكا صارخا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية والقيم والمبادئ التي تؤمن بها شعوب دول الاتحاد الأوروبي"، ونوهت المنظمة أيضا إلى أن هذا الدعم "يأتي رغم تقارير تفيد باستشراء الفساد في مختلف أجهزة السلطة واستهلاك أجهزة أمن السلطة أكثر من 32% من الموازنة وهو ما يعادل ميزانية وزارتي الصحة والتعليم".



جاءت رسالة المنظمة إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بعد تصاعد حدة الانتهاكات في الأراضي المحتلة من قبل أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال وفي ظل جولة أوروبية "لرئيس" الوزراء الفلسطيني أعلن إنه سيقوم بها في وقت سابق بتاريخ 22/08/2013 حيث من المقرر أن تبدأ الزيارة الأحد المقبل للمطالبة بزيادة الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي.