الشكعة والهباش يبحثان سبل التعاون والاستثمار المشترك

بحث المحامي غسان وليد الشكعة رئيس بلدية نابلس والدكتور محمود الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية

اليوم خلال لقاء جمعهما في بلدية نابلس، سبل التعاون والاستثمار المشترك بين البلدية والوزارة من خلال إقامة مشاريع استثمارية وخدماتية في الأراضي الوقفية في مدينة نابلس.

وبين الشكعة ان البلدية تسعى إلى الاستفادة من الأراضي الوقفية في مدينة نابلس من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تخدم إستراتيجية البلدية في التوسع العمراني وتطوير مدينة نابلس ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار فيها.

بدوره أعرب الوزير الهباش عن استعداد الوزارة للتعاون مع كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي والقطاع الخاص ووضع كافة الاحتمالات والخيارات بما يعود بالنفع على الوزراة وعلى المجتمع على أساس التقيد بالضوابط الشرعية والقانونية للاستثمار.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين ومن المتخصصين في مجال القانون والاستثمار والهندسة لبحث كافة الأفكار والمشاريع التي يمكن تنفيذها مستقبلا.وفي ختام الاجتماع قام الطرفان بجولة ميدانية لزيارة المواقع المقترحة لإقامة المشاريع.