اجتماع سري آخر بين ممثلي المفاوضات في السلطة و« إسرائيل »

كشفت صحيفة "معاريف " اليوم الأربعاء، عن لقاء جمع بين كل من وزيرة العدل "الإسرائيلي" "تسيبي ليفني" ومستشار رئيس الوزراء "اسحاق مولخو"، وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، و عضو اللجنة المركزية لحركة فتح " محمد أشتية " في مدينة القدس.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء أجري بشكل سري ودون معرفة وسائل الإعلام، ولم تتمكن الصحيفة من معرفة إذا ما كان ممثلين عن الإدارة الأميركية مثل الموفد الأميركي الخاص لمفاوضات التسوية بين "إسرائيل"والسلطة الفلسطينية مارتن انديك أو غيره من الممثلين.

وفي سياق متصل أعلنت مصادر فلسطينية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيلتقي وزير الخارجية الأميركي "جون كيري" العاصمة البريطانية لندن الأسبوع القادم لإطلاع الأخير على آخر التطورات في ملف المفاوضات.

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة "الإسرائيلية" ستناقش يوم الأحد القادم، مقترح بالسماح لـ500 عامل فلسطيني بالعمل داخل "إسرائيل"، في خطوة لدفع عجلة المفاوضات إلى الأمام.