التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة الغرابلي

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة لحركة الجهاد الإسلامي، لقاءاً جماهيرياً في ديوان عائلة الغرابلي بمدينة غزة، في إطار سعي الحركة للتواصل مع العائلات الفلسطينية إحياءاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزيارة والمحبة في الله.

وقد ضم الوفد عدد كبير من كوادر وأعضاء اللجنة على رأسهم الشيخ خضر حبيب القيادي في الحركة ورئيس اللجنة الشيخ تحسين الوادية والشيخ شعبان أبو غنيمة والشيخ أبو وائل عابد وعدد كبير من كوادر اللجنة، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة.

ورحب وجيه عائلة الغرابلي أبو نضال خلال كلمة له باسم عائلتي الغرابلي وقريقع بالوفد الزائر، مثمناً دور حركة الجهاد الإسلامي ولجنة التواصل التابعة لها، في زيارة العوائل الفلسطينية تحقيقاً للمصالحة المجتمعية ورأب الصدع بين العوائل المختلفة امتثالاً لأوامر الله تعالى في الإصلاح بين الناس.

ألقى كلمة الغرابلي وقريقع الدكتور زهاد قريقع حيث رحب بالحركة ودورها المميز في جميع المجالات واكد على دورها الجهادي في فلسطين.

بدوره الشيخ خضر حبيب, ألقى كلمة باسم حركة الجهاد الإسلامي ثمن فيها دور عائلتي الغرابلي وقريقع في مواجهة الاحتلال الصهيوني وأنهم قدموا أبنائهم في سبيل الله والوطن , مؤكدا على أن حركة الجهاد الإسلامي تدعم كل السبل التي تؤدي إلى انجاز المصالحة الفلسطينية وخاصةً المجتمعية لما لها من أثر كبير في إنهاء الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين, ونقل لهم تحيات قيادة الحركة في الداخل والخارج وعلى رأسهم الأمين العام الدكتور رمضان شلح ومسئول الساحة الدكتور محمد الهندي.

من جهته أكد الشيخ شعبان أبو غنيمة، أن لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح تعمل بكافة طواقمها المنتشرة في قطاع غزة على حل كافة الإشكاليات التي تطرأ على الساحة بأسرع وقت ممكن وان لجان التواصل تزور كافة العائلات الفلسطينية في القطاع.

من جهته قال الشيخ أبو وسيم الوادية أن الزيارات تأتي في إطار دعم المصالحة المجتمعية بين الناس,ورفع المعنويات بين العوائل الغزية, شاكرا عائلتي الغرابلي وقريقع على حسن الاستقبال ودورها في حل الخلافات وان الزيارات ستستمر حتى تشمل كل العائلات الفلسطينية في قطاع غزة , وكان هناك مداخلات من الحضور شكروا اللجنة وطرحوا بعض الأسئلة تمت الإجابة عنها.