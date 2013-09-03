نظمت جمعية منتدى التواصل، بالنصيرات، اليوم، ورشة عمل حول " إنصاف المرأة في الحقوق العائلية"، بحضور 31 سيدة بالتعاون مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة.

المحامية نازك أبو عراج المنشطة المنفذة للورشة قالت:" شكلت حالات الطلاق في قطاع غزة في العامين 2011 و2012نسبة 17.5 بالمائة، لذلك كان من الجدير بنا أن نخلق حالة من الوعي بحقوق المرأة أيًا كانت حالتها الاجتماعية بالتركيز على المطلقات، خاصة أن المجتمع الغزي بحكم عاداته وتقاليده يميز بين المرأة والرجل".

يذكر أن الورشة تنفذ كنشاط ضمن برنامج تقوية الأسرة بتمويل من مركز هيرمان جماينر الاجتماعي ((sos، ويعمل البرنامج في مرحلته الحالية على وقاية الأطفال من التشرد، كما يستهدف مجموعة من الأسر ذات الصلة بالموضوع.

وقد اتسمت الورشة بحيويتها البالغة المستمدة ما وجه لأبي عراج من تساؤلات، جنبًا إلى جنب مع المداخلات لاستذكار قصص التعنيف التي تعيشها النساء في قطاع غزة.