إعلان حالة الطوارئ في مطار اللد بعد اختراق شاحنة بواباته

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إدارة مطار اللد، قد أعلنت الليلة، عن حالة الطوارئ في المطار لعدة ساعات حيث تم إغلاق المطار كليا ووقف حركة الطيران الجوي بعد أن اخترقت شاحنة مسروقة بوابات المطار، تبين أن شابين كانا يقودانها، وأنهما دخلا منطقة المطار بطريق الخطأ.

وقال موقع يديعوت أحرونوت في تفاصيل الخبر إن شابين سرقا شاحنة تابعة لشركة تنوفا وأثناء فرارهما من الشرطة، دخلا بطريق الخطأ مطار اللد (بن غوريون) بعد ان اخترقا الحاجز الأولي والحاجز الذي يليه ودهس أحد الحرس في المكان.

وقال الموقع إن الحارس أطلق عدة عيارات نارية باتجاه عجلات الشاحنة، التي توقفت على مسافة 200 متر قرب ترمينال 3 في المطار، فيما قام الشابان بالفرار لكن تم القبض عليهما في وقت لاحق.

وبحسب الموقع فإن اختراق الشاحنة للحاجز الأمني الأول ومن ثم الاقتراب من التيرمنال رقم 3 في المطار دفع بإدارة المطار إلى إعلان حالة طوارئ والعمل وفق نظم حالات الطوارئ حيث تم وقف إقلاع الرحلات الجوية طيلة ساعة كاملة على الأقل.

وقال مدير عام مطار اللد ، إن الشابين دخلا منطقة المطار على ما يبدو عن طريق الخطأ بعد أن صلوا الطريق أثناء فرارهما، وأنه تم رفع حالة الطوارئ بعد أن تبين أن الحديث لا يدور عن محاولة تنفيذ عملية في المطار.