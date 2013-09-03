حالة الطقس: جو حار نسبياً

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأربعاء، صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويصير الجو يوم الخميس، صيفياً عادياً مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.