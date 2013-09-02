النيابة « الإسرائيلية » تصر على إخلاء سكان 8 قرى في الخليل

اقترح رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، اشير جرونس، لمواطني ثماني قرى في منطقة الخليل تعيين قاض متقاعد للوساطة بينهم وبين النيابة الإسرائيلية حول الالتماس الذي قدمه سكان القرى.

وكان مواطنو القرى قدموا التماسا للعليا الاسرائيلية لمنع اخلائهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، بعد أن كان الجيش أصدر أمرا بإخلاء القرى بحجة أنها منطقة تدريبات عسكرية.

وأفادت مصادر بأن النيابة العامة الإسرائيلية رفضت اقتراح القاضي وأصرت على عملية الإخلاء لأنه وحسب ادعائها فإن إلغاء أمر الاخلاء يعني أن القوات التي تتدرب في المنطقة ستضطر الى التدرب في مكان بعيد الأمر الذي سيكلف أموالا ووقتا.

وأكد مصادر أن مواطني القرى أصروا على موقفهم المطالبة بإلغاء أمر الإخلاء والقاضي أجل اصدار قراره.