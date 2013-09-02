الحمد الله: رواتب الموظفين ستصرف خلال48 ساعة وأزمة خانقة خلال شهرين

قال رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله الدكتور رامي الحمد الله أن حكومته ستواجه أزمة مالية شديدة خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف الحمد الله خلال زيارة له يوم أمس إلى مدينة سلفيت "إن السلطة ستواجه أزمة مالية خلال الشهرين القادمين إذا لم يكن هناك دعم مالي من قبل المانحين".

لكن الحمد الله أكد أن السلطة سوف تدفع فاتورة رواتب الموظفين خلال 48 ساعة. ...حاجة السلطة الماسة للدعم من الإخوة والأشقاء العرب لحل هده المشكلة ومعالجة العجز المتراكم في الموازنة مند سنوات.

وكانت السعودية أعلنت يوم أمس اعتمادها 200 مليون دولار لدعم المدن الفلسطينية، ليشمل البلديات والمدن الأعضاء في منظمة العواصم والمدن الإسلامية.

وتبلغ ديون السلطة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 4.3 مليار دولار، لصالح البنوك العاملة في فلسطين والقطاع الخاص، وبعض الدول الأجنبية والمؤسسات المالية العابرة للقارات.