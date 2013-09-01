إحالة مرسي إلى محكمة بتهمة التحريض على القتل و العنف

أحالت النيابة العامة المصرية، الرئيس المصري محمد مرسي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في اتهامات بالتحريض على القتل وأعمال العنف خلال التظاهرات التي جرت أمام قصر الاتحادية الرئاسي نهاية العام الماضي.



وقال التلفزيون المصري إنه تمت إحالة مرسي و14 شخصا آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة "التحريض على القتل وأعمال عنف" في ما يعرف في مصر بـ"أحداث الاتحادية" التي وقعت في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2012 وشهدت اعمال عنف بين انصار ومعارضي الرئيس مرسي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل من بينهم الصحافي المصري المعارض الحسيني أبو ضيف.