غزة: « مهجة القدس » تطلق سلسلة فعاليات مساندة للأسرى المضربين

أطلقت مؤسسة مهجة القدس الأحد، سلسلة فعاليات تحت عنوان "إرادة الحرية تنتصر" إسنادًا للأسرى المضربين في سجون الاحتلال، طوال شهر سبتمبر أيلول الجاري.

واستهلت المؤسسة أولى فعالياتها صباح اليوم، بإقامة خيمة اعتصام قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غرب مدينة غزة، بحضور قيادات فصائلية وشخصيات اعتبارية.

وأكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر حبيب، خلال كلمةٍ ألقاها بالجموع التي أمت خيمة الاعتصام، أن ملف الأسرى على سلم أولويات العمل الوطني الفلسطيني.

ودعا الشيخ حبيب، إلى المشاركة في كافة الفعاليات التي تنظم نصرةً لقضية الأسرى المضربين، مطالبًا أذرع المقاومة المختلفة بأن تفعل طاقات كوادرها لأسر جنود إسرائيليين بغية مبادلتهم بأحرارنا خلف القضبان.

من جانبه، أشار المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس ياسر صالح إلى معاناة الأسرى المرضى والمضربين في سجون الاحتلال.

وحيّا صالح صمود وثبات أبطال معركة الإرادة، الذين التحق بهم مؤخرًا الأسير هشام حمدي الشاعر احتجاجًا على عدم تلبية إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لطلبه بعلاج عينه.

وأفادت مصادر في مؤسسة مهجة القدس، بأن عدد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال حاليًا ثمانية، وهم جميعًا من قيادات وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وفيما يلي أبرز الفعاليات المقرر تنظيمها خلال الشهر إسنادًا للأسرى المضربين:

* الاثنين 2/9 اعتصام نسائي- قبالة الصليب الأحمر من الساعة 10 ص – 2 ظهرًا.

* السبت 7/9 مسيرة شموع في مدينة غزة - بعد صلاة المغرب.

* الأربعاء 11/9 خيمة اعتصام شبابية بساحة مسجد الشهيد أنور عزيز في مخيم جباليا.

* الخميس 12/9 اعتصام نسائي – بساحة مسجد الشهيد أنور عزيز.

* الأحد 15/9 مسيرة جماهيرية من مسجد السرايا باتجاه الأمم المتحدة الساعة 11 ص.

*الأربعاء 18/9 خيمة اعتصام شبابية – الخط العام بالمحافظات الوسطى.

* الخميس 19/9 اعتصام نسائي – الخط العام بالمحافظات الوسطى.

* السبت 21/9 خيمة اعتصام شبابية – دوار بني سهيلا بمحافظة خان يونس.

* الأحد 22/9 اعتصام نسائي – دوار بني سهيلا من الساعة 10 ص- 2 ظهراً.

* الأربعاء 25/9 مسيرة كشفية في مدينة غزة – الساعة 11 صباحًا.

*السبت 28/9 خيمة اعتصام شبابية – محافظة رفح من الساعة 10 ص- حتى 2 ظهرًا.

الأحد 29/9 اعتصام نسائي –رفح من الساعة 10 ص- حتى 2 ظهرًا.