الأزهر تدين قرار أوباما بتوجيه ضربة عسكرية لسورية

رفضت مشيخة الأزهر قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما توجيه ضربة عسكرية لسورية، وقالت إنه تخطى كل الحدود والأعراف الدولية.

وقالت المشيخة، في بيان أصدرته اليوم، إن "الأزهر الشريف وهو يؤكد على استهجانه لاستخدام الأسلحة الكيماوية، أيِّاً كان مستخدمها، وعلى حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار حكامه بحرية وبشفافية تامة، ليعبر عن رفضه الشديد واستنكاره لقرار الرئيس الأميركي بتوجيه ضربة عسكرية لسورية".

وأضافت إن "أوباما تخطى بقراره كل الحدود والأعراف الدولية "، وحذرت من أن ذلك "يُشكِّل اعتداءاً وتهديداً للأمتين العربية والإسلامية واستهتاراً بالمجتمع الدولي، ويُعرِّض السلم والأمن الدوليين للخطر".