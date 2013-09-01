أبو شقير: 300 خريج للعمل ضمن نظام العقد المؤقت بمدارس غزة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بحكومة غزة د. محمد أبو شقير، اختيار 300 خريج للعمل ضمن نظام العقد المؤقت لعام واحد، قابل للتجديد لمرة أخرى لمن يثبت كفاءته.

وأشار أبو شقير إلى أن عملية اختيار الخريجين جرت ضمن عدة مراحل، من خلال اختيار 11700 خريج من أصل 19000 حصلوا على رخصة مزاولة مهنة، وخضعوا بعدها لامتحان قياس قدرات، وتم اختيار 2450 شخصًا.

وقال: "جرى ترتيب الخريجين الناجحين تنازليًا، حتى وصل عددهم خلال المرحلة الأخيرة إلى 300 خريج"، لافتاً إلى أنه سيجري اختيار عدد منهم للعمل بشكل دائم وفق قدراتهم التعليمية.

وفي سياق متصل، أوضح أن الوزارة بدأت العمل وفق خطة تأنيث مدارس الطالبات عن طريق نقل المعلمين لمدارس الذكور، لافتًا إلى أن هذا القرار نابع من قانون التعليم الذي أُقرَّ مؤخرًا.