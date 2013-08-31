مقبول لـ« فلسطين اليوم »: الرئيس عباس يلقي خطاباً هاماً غداً الاحد

كشف أ أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح مين مقبول اليوم السبت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي غداً الاحد في تمام الساعة السادسة مساءاً خطاباً شاملاً "هاماً" خلال جلسة المجلس الثوري لحركة فتح يستعرض فيه عموم القضايا التي تهم القضية والشارع الفلسطيني.

وقال مقبول لـ"فلسطين اليوم" :"خطاب الرئيس عباس سيشمل جل القضايا المركزية والفرعية، حيث سيتطرق لموضع المفاوضات مع اسرائيل، والمصالحة الوطنية وتطوراتها، الوضع الدولي والإقليمي الخاص لخصوصيته بالقضية الفلسطينية".

ويعقد المجلس الثوري جلسة اعتيادية غداً ضمن الدورة الثانية عشر للمجلس سترتكز على ثلاث محاور أساسية في نقاشاتها (المصالحة والانتخابات، منظمة التحرير، والاستيطان والمفاوضات).