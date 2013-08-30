« حركة الأحرار: تصريحات الأحمد »تهديد وقح لشعبنا"

استهجنت حركة الأحرار الفلسطينية، تصريحات لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح أبدى فيها استعداده لدخول قطاع غزة على ظهر دبابة مصرية، ووصفتها بأنها "همجية ودليل على مستوى التساوق بينه وبين الاحتلال".



وأضافت الحركة في بيان مكتوب وصل لـ"فلسطين اليوم " نسخة عنه، : "إن رغبة الأحمد بدخول غزة على ظهر دبابة مصرية بعد الصهيونية سابقا تهديد وقح لشعبنا سيحاسب عليه, وتشجيع وتحريض للجيش المصري على غزة بعد وثائق العار التي استخدمتها السلطة للإيقاع بين غزة ومصر".



ودانت الحركة قمع الأجهزة الأمنية لمسيرة في رام الله خرجت للتنديد بالمفاوضات بين السلطة و(إسرائيل) ودعت المواطنين في الضفة الغربية، إلى "مواصلة الهبة الجماهيرية في وجه الاحتلال والأجهزة الأمنية التي تعمل وكيلاً لديه"، كما قالت.



وأضافت أن "اعتداء أجهزة التنسيق والتعاون الأمني على أبناء شعبنا بوحشية وقتلهم هو تصعيد خطير يستوجب المحاسبة، ومواصلة لمسلسل قمع الحريات وتكميم الأفواه في الضفة"، مطالبةً بحل الأجهزة الأمنية، "التي كبلت يد المقاومة وأضعفتها، ومحاسبة كل من ارتكب جرماً بحق شعبنا ومقاومته"، كما جاء في البيان.