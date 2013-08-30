مؤسسة الأقصى تدعو للمشاركة في يوم النفير المقبل بالأقصى

دعت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إلى المشاركة في "يوم النفير" الأربعاء المقبل بالمسجد الأقصى المبارك، للتصدي لاقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد وتدنيسه.

ودعت المؤسسة في بيان لها، أمس، "جميع أبناء الداخل الفلسطيني والقدس للمشاركة في يوم النفير، الذي دعت إليه الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، تحت شعار "قادمون يا قدس.. قادمون يا أقصى"، معتبرة المشاركة فيه السبيل الوحيد للتصدي لاقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد، ونوعا من أنواع التواصل الدائم والرباط المستمر معه.

ونوهت المؤسسة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد ارتفاعا في حدة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وذلك بمناسبة الأعياد اليهودية التي تعتبر موسما مهماً لاقتحام وتدنيس الأقصى.