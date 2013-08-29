هآارتس:« إسرائيل » أبرمت صفقة مع دولة إفريقية لتزويدها بالسلاح‏

ذكرت صحيفة "هآارتس" اليوم الخميس، بأن "إسرائيل" باعت أسلحة لدولة افريقية بعد موافقة تلك الدولة استيعاب المهاجرين الأفارقة الذين وصولوا لـ"إسرائيل"، وهم من دول أرتيريا والسودان.

ووفقاً لـ"هآارتس" فتلك الدولة زارها وزير الخارجية الأسبق أفيغدور ليبرمان ونائبه داني أيلون.

ووفقاَ للصفقة، تقوم "إسرائيل" بتزويد تلك الدولة بمعدات وتكنولوجيا زراعية وتطوير طائرات مقاتلة قديمة وتدريب قوات الأمن، وتزويد تلك الدولة بطائرات استطلاع "إسرائيلية"، وأسلحة كما ستساعد "إسرائيل" وزارة الصحة في تلك الدولة التي لم تكشف "هآارتس" عن اسم تلك الدولة.