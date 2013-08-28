قيادي فتحاوي يطالب بالكف عن الاستدعاءات والملاحقات الأمنية في غزة

طالب القيادي تيسير البرديني عضو الهيئة القيادية العليا في حركة فتح ، ومفوض دائرة الأسري والمحررين، بالتحرك العاجل لوقف التطاول على حقوق المواطن التي كفلها له القانون ، والكف عن الملاحقات الاستدعاءات الأمنية لمناصري وكوادر حركة فتح في قطاع غزة بحجة تمرد، واعتبر ذلك انتهاك للحريات العامة.

وناشد خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه جميع فصائل العمل الوطني لتهيئة الأوضاع لخلق الأجواء الداخلية المناسبة لتطبيق اتفاق المصالحة وخلق المناخ المناسب لذلك بما فيها وقف الحملات الإعلامية والبدء بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الانتهاكات بأي شكل من الأشكال ، و العمل عن تعزيز العمل في مواجهة التحديات خلال المرحلة القادمة.

واعتبر البرديني ان قرار الشعب مصدر الشرعية والوطن للجميع والمصالح الفئوية والشخصية لا تأتي علي حساب الصراع الأساس مع الاحتلال والمصالح الوطنية العليا.

يشار إلى أن 'حماس' لا تزال تعتقل القياديين الثلاثة في حركة فتح 'عبد العزيز المقادمة وخليل أبو حسنة ومحمود حسين والقيادي صلاح العويصي منذ أكثر من اسبوعين.