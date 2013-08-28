مقتل 16 شخص في تفجير سيارات مفخخة في بغداد

قتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 89 آخرون صباح الأربعاء في خمسة اعتداءات بسيارات مفخخة في بغداد، على ما أفادت مصادر طبية وفي الشرطة.

وقالت المصادر أن الاعتداءات استهدفت بشكل أساسي إحياء ذات غالبية شيعية من العاصمة العراقية.