400 حالة عنف ضد النساء منذ بداية العام

قال مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزعات، سعد الشلالدة، إن المركز سجل وقوع نحو 400 حالة عنف تجاه النساء في فلسطين منذ بداية العام الجاري (2013)، مقدرا أن هناك 15 سيدة قتلت منذ بداية العام الجاري.

وأوضح الشلالدة في لقاء نظمه المركز في مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، حول" دور الإعلام في قضايا قتل النساء"، أن المركز تعامل مع 400 حالة عنف ضد النساء في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن هذه الحالات تشمل العنف الجسدي واللفظي.

وأضاف أن "هذا العنف تجاه المرأة لم يأت من فراغ، حيث أن هناك نقصا في التشريعات الرادعة، ونحن بحاجة إلى مزيد من القوانين في مجال حماية الأسرة".

وتحدثت المستشارة القانونية في وزارة العدل، بيان القواسمي، عن صلاحيات الإعلام في القانون، مبينة أن الإعلام الفلسطيني اجتهادي ولا يوجد قانون يحدد صلاحياته في هذه القضايا، ومشيرة إلى أن ميثاق الشرف الإعلامي، هو قاعدة عامة دولية في ظل غياب القوانين والتشريعات.

ونوهت إلى كيفية تعامل الإعلام الفلسطيني مع قضايا قتل النساء، وإلى إحجام الصحفيين عن تناول هذه القضية ومعالجتها بطريقة إعلامية ومهنية سليمة، بسبب حساسيتها المتعلقة بالشرف والفضيلة.

وتناولت الصحفية نائلة خليل، معيقات العمل الصحفي في الوصول إلى المؤسسات القضائية لمتابعة القضايا، مشيرة إلى أن الوصول إلى هذه المؤسسات يعمتد على العلاقات الشخصية للصحفي.

وأضافت أنه لا يوجد قانون لحرية العمل الصحفي، وإنما يوجد مشاريع قوانين تحكم أداء وعمل الصحفيين، ولا يوجد قانون خاص لحمايتهم في التعامل مع كافة القضايا الخاصة بالمرأة.