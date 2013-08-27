غداً الأربعاء.. نتائج امتحان إكمال الثانوية العامة (الدور الثاني)

قالت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة إنّ نتائج امتحان الإكمال للثانوية العامة 2012 (الدور الثاني) ستعلن بشكل مشترك في الضفة الغربية وقطاع غزة عند الساعة 11 من يوم غد الأربعاء.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة معتصم الميناوي في تصريح صحفي :" إن إعلان النتائج سيكون بشكل مشترك وموحد في الضفة وغزة غدا الأربعاء".

ودعا الطلبة النظاميين إلى مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة، ومراجعة مدارسهم لتسلم كشوفات علاماتهم، وطلبة الدراسات الخاصة إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم كل في منطقته، وذلك عند الساعة الحادية عشرة ظهرا.

وأكد أنّ عملية تصحيح أوراق الامتحانات تمت بسلاسة ومهنية في غزة والضفة ووفق آلية محددة "دون وجود أية صعوبات تعيق عملية التصحيح، كما أن الامتحانات تمت بشكل ميسر ودون عوائق".

وكانت امتحانات الإكمال لطلبة الثانوية العامة عقدت بشكل مشترك في الضفة وغزة في الثالث عشر وحتى الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في 25 يونيو الماضي نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2012/2013، حيث وصلت نسبة النجاح إلى 59.6 % بين المتقدمين في كافة الأقسام.