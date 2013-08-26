الداخلية توضح الفئات المسموح لها بالسفر عبر معبر رفح البري

أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة الفئات المسموح التسجيل لهم للسفر عبر معبر رفح البري، وهم على الوجه التالي:-

1- الطلاب حاملو إقامة في جمهورية مصر العربية مع ضرورة إحضار الأوراق الثبوتية كالبطاقة الجامعية ووصل دفع الرسوم والتوجه إلى مقر أبو خضرة للتسجيل هنالك .

2- الطلبة أصحاب التسجيل في الجامعات العربية والأجنبية مع حضور الأوراق الثبوتية والتسجيل في مقر أبو خضرة .

3- أصحاب الاقامات من العائلات الذين يقيمون في الخارج التوجه إلى الصالة الخارجية في معبر رفح وحجز موعد قريب لسفرهم .

4- المرضى التوجه لوزارة الصحة باعتبارها المسؤولة عن سفرهم.

وناشدت الوزراة عموم المواطنين ممن لا حاجة لسفرهم خلال هذه الأيام عدم التوجه للصالة الخارجية للمعبر حتى يتم تسهيل سفر الطلبة والمرضى وأصحاب الاقامات المتأخرين .