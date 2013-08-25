الأشقر:الاحتلال يحاول الالتفاف على إضراب الأسرى التضامني مع ابوسيسى

حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات من محاولات الاحتلال وإدارة السجون الالتفاف على الإضراب التضامنى الذي ينوى الأسرى الدخول فيه تضامنا مع الأسير المضرب عن الطعام والمعزول منذ عامين ونصف م.ضرار ابوسيسى من قطاع غزة .

وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بان مجموعة من الأسرى كانت تنوى اليوم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام كمقدمة لالتحاق أعداد أخرى من الأسرى في إضراب نخبوي للمطالبة بإنهاء مأساة العزل الانفرادي للأسير ابوسيسى ، إلا أن إدارة مصلحة السجون طلبت ليلة أمس من قيادة الأسرى مهلة إضافية مدتها أسبوع كامل لدراسة حالة الأسير أبوسيسى والمساهمة في حل مشكلته كما قالت ، إلا أن الأسرى رفضوا هذا الطلب، و أعطوا الإدارة فرصة ليوم واحد فقط وهو اليوم الأحد ، حيث علقوا إضرابهم لليوم وترك المجال للتحاور مرة أخرى مع الإدارة وبحث قضية الأسير أبوسيسى ، والتي كانت قد رفضت في السابق طلب الأسرى بإخراجه من العزل أو بحث قضيته .

وأشار الأشقر بان قرار الإضراب التضامنى الآن مرهون بما ستتمخض عنه نتائج الحوار مع الإدارة هذا اليوم ، وبناء عليه سيقرر الأسرى خطواتهم التالية ، حيث من المقرر أن يستأنف الإضراب غدا بجانب خطوات نضالية أخرى في حال رفضت الإدارة الاستجابة لمطالب الأسرى أو تقديم وعودات حقيقة بإنهاء ماساته في اقرب وقت ، معربا عن ثقته الكاملة بقرار قيادة الأسرى ووقفتهم البطولية الشجاعة بجانب زميلهم الأسير ابوسيسى .

ودعا مركز أسرى فلسطين للدراسات أبناء شعبنا إلى اعاده تفعيل قضية الأسرى مرة أخرى وتنفيذ حراك شعبى واسع ، حيث أن الفعاليات المساندة لهم تراجعت فى الآونة الأخيرة ، رغم ما يتعرض له الأسرى من جرائم وخطورة على حياتهم وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام .