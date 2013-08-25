تعيين نائب رئيس الموساد مستشارا للأمن القومى فى إسرائيل

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على تعيين نائب رئيس الموساد يوسى كوهين مستشارا للأمن القومى ورئيسا لمجلس الأمن القومى، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.



وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "وافقت الحكومة بالإجماع على تعيين يوسى كوهين كمستشار الأمن القومى ورئيس مجلس الأمن القومى".



وأشار البيان إلى أن كوهين (52 عاما) لديه "30 عاما من الخبرة فى مواقع عملية واستخباراتية فى الميدان بالإضافة إلى مواقع إدارية".



ويقول الموقع الإلكترونى لمجلس الأمن القومى إنه "منتدى لرئيس الحكومة ولوزراء الحكومة لتقديم المشورة حول قضايا الأمن القومى".



ويقدم رئيس المجلس تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء ومن بين مهماته "تولى مسئولية نشاطات مكتب مكافحة الإرهاب".



ولا يعرف الكثير عن كوهين وعن أنشطته السرية فى الموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية) بينما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه عمل خاصة فى تجنيد وتفعيل العملاء.



واعتبرت صحيفة هارتس اليسارية تعيين كوهين "غريبا" وتساءلت إن كان كوهين الذى وصفته بأنه "جاسوس بارع" يمتلك المهارات والخبرات اللازمة للإشراف على قضايا مثل عملية السلام.



وقال مكتب نتانياهو إن كوهين سيستلم فى الأشهر القادمة المنصب من سلفه ياكوف أميدرور الذى بقى فى منصبه لعامين ونصف.