ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط توتر شديد بين المصلين

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 08:55 - 25 اغسطس 2013
مشاركة

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة شرطية مشددة، ودنسوا حرمته وباحاته.

وقد اقتحم قرابة 40 مستوطنًا من الربانيين والقيادات الدينية المتطرفة "الحريديم" اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى على شكل مجموعتين، وتجولوا في أنحاء متفرقة منه.

وشهد المسجد حالة استنفار قصوى من قبل عناصر القوات الإسرائيلية الخاصة، في حين واصل حراس الأقصى وطلاب مصاطب العلم تواجدهم داخل المسجد في محاولة لصد هذه الاقتحامات والانتهاكات بحقه.

فيما سادت حالة من الغضب الشديد تسود أوساط طلاب العلم بسبب التواجد شبه اليومي للمستوطنين داخل الأقصى.

ويواصل المستوطنون بشكل شبه يومي اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، الأمر الذي يثير حالة غضب شديد في أوساط المصلين وطلاب العلم الذين يتصدون لتلك الاقتحامات.

متعلقات