عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط توتر شديد بين المصلين

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة شرطية مشددة، ودنسوا حرمته وباحاته.

وقد اقتحم قرابة 40 مستوطنًا من الربانيين والقيادات الدينية المتطرفة "الحريديم" اقتحموا منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى على شكل مجموعتين، وتجولوا في أنحاء متفرقة منه.

وشهد المسجد حالة استنفار قصوى من قبل عناصر القوات الإسرائيلية الخاصة، في حين واصل حراس الأقصى وطلاب مصاطب العلم تواجدهم داخل المسجد في محاولة لصد هذه الاقتحامات والانتهاكات بحقه.

فيما سادت حالة من الغضب الشديد تسود أوساط طلاب العلم بسبب التواجد شبه اليومي للمستوطنين داخل الأقصى.

ويواصل المستوطنون بشكل شبه يومي اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، الأمر الذي يثير حالة غضب شديد في أوساط المصلين وطلاب العلم الذين يتصدون لتلك الاقتحامات.