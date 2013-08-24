الأحرار: وعود عباس بالتنازل عن حق العودة غير ملزمة للشعب الفلسطيني

أكدت حركة الأحرار الفلسطينية بأن وعود عباس بالتنازل عن حق العودة صادرة عمن لا يملك لمن لا يستحق وهي غير ملزمة للشعب الفلسطيني.

واعتبرت الحركة في بيان وصل "فلسطين اليوم" أن عباس تجاوز الخطوط الحمراء ووجه طعنة في خاصرة شعبنا الفلسطيني الذي تشتت عائلاته في شتى أنحاء العالم, وقدم الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى من أجل ثوابته وحقوقه الوطنية وخاصة حق العودة.

ودعت الحركة لمحاسبة عباس على هذه الوعود وغيرها من التصريحات والتنازلات التي تنم عن مدى رضوخه وسلطته للاحتلال الذي يبحث عن رضاه لضمان وجوده, مؤكدة على أن هذه الوعود لا بد أن توجه لشعبنا بعدم التنازل عن الثوابت والعمل على إنهاء الانقسام لا لتكريسه بهذه التنازلات.