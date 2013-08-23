رويترز: اصابات في اشتباكات بين مؤيدين و معارضين لمرسي في طنطا

قال شهود عيان إن مصابين سقطوا يوم الجمعة في اشتباكات بين مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقوات من الجيش والشرطة في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية بدلتا النيل.

و نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم بأنهم رأوا أكثر من عشرة أشخاص يسقطون."

وأضاف الشهود أن الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على مؤيدي مرسي الذين يصل عددهم إلى ألفي شخص محاولة منعهم من الوصول إلى مبنى ديوان عام المحافظة ومبنى مديرية الأمن.

و أشاروا الى أن قوات الجيش والشرطة ألقت القبض على نحو 15 من المتظاهرين وأغلبهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وأضافوا أن معارك كر وفر تدور بين الجانبين في عدد من شوارع المدينة.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز قائلا إنه نزل على إرادة ملايين المصريين الذين شاركوا في مظاهرات في الثلاثين من يونيو حزيران طالبوا بتنحبه في ذكرى مرور عام على رئاسته.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن عزل مرسي انقلاب عسكري ومنذ عزله قتل نحو 900 شخص أغلبهم من مؤيديه في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة