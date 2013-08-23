رام الله :أجهزة السلطة تعتدي على مسيرة لحماس نصرة للشعب المصري

قمعت قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ظهر الجمعة مسيرة نصرة للشعب المصري وتنديدا بما يتعرض له المدنيين من قتل على يد أجهزة امن السلطة



وقالت مصادر إعلامية إن 250عنصرًا من مختلف عناصر الأجهزة الأمنية هاجموا المشاركين في المسيرة السلمية، واعتدوا بالعصي والهروات على قيادات في حركة "حماس" وأسرى محررين، إضافة إلى عشرات النساء.



وأكدت أن الأجهزة الأمنية اعتقلت القياديين في حماس جمال الطويل وحسين أبو كويك والأسير المحرر جلال رمانة، لافتة إلى أن أمن السلطة استخدم قوات مكافحة الشغب وعناصر نسائية لقمع المسيرة.



وأشارت إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية يحاصرون في هذه الأثناء مسجد البيرة، ومتجهزين لقمع أي مسيرة تنطلق من ذات المكان، مشيرة إلى أن أمن السلطة كان حذر في ساعات سابقة من قمع أي مسيرة منددة بما يحدث في مصر.



ولفتت مراسلتنا إلى أن منظمو الفعالية يرفضون فض المسيرة ويواصلون التظاهر رغم ما تعرضوا له، مبينة أن القوة ترافقها طواقم صحفية كبيرة في المكان تقوم بتصوير كل ما يجري حول مسجد البيرة وما بداخله.