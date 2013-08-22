النائب العام المصري يأمر بإخلاء سبيل مبارك من سجن طُرة

أمر النائب العام المصري، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من سجن مزرعة طُرة.

وأبلغت مصادر قضائية متطابقة مندوبي الصحافة ووسائل الإعلام، أن النائب العام المصري المستشار هشام بركات، صدَّق على قرار بإخلاء سبيل مبارك من سجن مزرعة طُرة، نظراً لأنه ليس مطلوباً على ذمة أي قضية ولانقضاء فترات الحبس الاحتياطي في القضايا المتهم بها، كما أوردت وكالة يونايتد برس انترناشونال.

وقال سكاي نيوز عربية قبل قليل إن مبارك سيضع قيد الإقامة الجبرية بمستشفى المعادي العسكري فور الإفراج عنه اليوم.

وكانت محكمة جُنح مستأنف القاهرة قبلت، بعد ظهر أمس الأربعاء، تظلُّم الرئيس الأسبق على قرار حبسه الاحتياطي على ذمة قضية اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة "الأهرام" الصحافية، وقرَّرت إخلاء سبيله ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضايا أخرى، فيما لم تتقدّم النيابة العامة بطعن على حُكم المحكمة باعتبار الحُكم غير قابل للطعن، فتم إنهاء إجراءات إخلاء السبيل ومغادرة السجن