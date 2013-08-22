دحلان: يشن هجوما على « حماس » بعد خطاب الشراكة لـ هنية"

اعتبر النائب والقيادي الفتحاوي محمد دحلان ان دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة اسماعيل هنية، إلى توسيع رقعة المشاركة في ادارة قطاع غزة، مؤشرا على تغيير في لغة تمسك حماس بجوهر "الانقلاب"، ودعوة لتحميل القوى الاخرى أوزار اخطاء حماس وتحالفاتها، حسب قوله.

وقال دحلان في بيان له اليوم الخميس، إ "بدا أن خطاب اسماعيل هنية يؤشر إلى حالة من تغيير في اللغة ..وتمسك في جوهر الانقلاب ودعوه القوى الأخرى لتحمل اوزار اخطاء حماس وتحالفاتها ولا يؤشر الي إعادة نظر في طروحات الحركة السابقة، سواء ما اتصل منها بالمفاهيم والأفكار أو بالأساليب".

ورأى دحلان هذا التحول النظري في لغة الخطاب السياسي لا يمكن تفسيره بمعزل عن متغيرات البيئة المحيطة؛ سواء ما اتصل منها بالبيئة الاقليمية أو المحلية؛ مشيرا انه على مدار السنة الماضية، تآكلت جميع أركان الدعم الرئيسية التي تستند إليها حركة حماس بدرجة أو بأخرى

وأكد أن ما حدث في مصر من هزيمة الحركة الأم "جماعة الإخوان المسلمين" أفقد حركة حماس مصدر قوة كبير شكل لوقتٍ قريب ضامناً لسيطرتها على قطاع غزة حسب قوله .

وحسب بيان دحلان، فإن التغيير اللفظي في الخطاب السياسي لحركة حماس لم يكن نتاج مراجعات وإعادة نظر في طروحاتها السابقة وإنما بسبب الازمة الداخلية والعزلة الاقليمية التي تعاني منها حماس