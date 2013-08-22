النتائج النهائية للمتقدمين لوظيفة معلم « الحكومة »

أعلن رئيس ديوان الموظفين العام بغزة، عن نتائج مقابلات توظيف المعلمين الجدد بوزارة التربية والتعليم العالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد شرعت في منتصف يوليو الماضي، إجراء مقابلات التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية للعام 2013-2014 وذلك في مدرستي بشير الريس للبنات والقاهرة للذكور بمدينة غزة.

وقد خاض المقابلات ما يقارب 2528 متقدم ومتقدمة في 22 تخصص, وهم من الذين نجحوا في امتحان مزاولة مهنة التدريس, وامتحان التوظيف والتي أجرته الوزارة في وقت سابق.

للإطلاع على الاسم يرجى زيارة الموقع التالي:

http://www.diwan.ps/ar/diwan2012/education_result.php