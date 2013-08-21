« تعليم غزة » تقرّ مبحث « مهارات حياتية » للإعدادية والصف العاشر

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في غزة د. اسامة المزيني صباح اليوم أن وزارته وضعت مبحث "مهارات حياتية" لطبة المرحلة الإعدادية والصف العاشر بداية هذا العام الدراسي الذي سيبدأ بعد أيام.

وذكر المزيني خلال حفل افتتاح مدرستي الشهيد عبد العزيز الرنتسي الثانوية للبنات والشهيد محمود المبحوح الأساسية للبنين بمدينة خانيونس أن الهدف من إقرار هذا المبحث هو "تنمية قدرات الطلبة الحياتية بما يجعلهم قادرين على الجمع بين العلم والمعرفة وقدرتهم على مواجهة الحياة المستقبلية وتعلم كيفية السبل شق طريق حياتهم المستقلة".

وبين أن وزارته أعادت صياغة مادة التربية الوطنية بشكل جذري "لتتلائم مع طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني وبعد أن كان المساق محكوما بسقف اتفاقية أوسلو".

كما كشف المزيني أن الوزارة طورت مشروع الفتوة الذي حقق نجاحات باهرة في بناء جيل قوى العزيمة مشيرا الى أنه تم وضع منهج خاص للمرحلة الثانوية للفتوة (الصف العاشر والحادي والثاني عشر) وتخصيص حصة مستقلة لها.

وأكد أنه تم رصد درجات الفتوة مناصفة مع التربية الرياضية بحيث تكون 50% للفتوة ومثيلتها للرياضة.

وقال المزيني إن محافظات القطاع شهدت هذا الاسبوع افتتاح 14 مدرسة موزعة من الشمال للجنوب في نقلة نوعية وتطور كبير للعملية التعليمية الفلسطينية.

وأوضح أن هدف الوزارة من بناء المدارس الجديدة يأتي ضمن خطتها الاستراتيجية في القضاء على الكثافة الصفية والفترة الدراسية المسائية وخفض نسبة التسرب المدرسي للطلاب بما يضمن تطور ونمور المسيرة التعليمية.

كما بين أن وزارته تعمل بكل جهدها لتنفيذ الخطط لاعداد الكادر التعليمي المؤهل وايجاد أنظمة تعليمية متطورة مثنيا على كل الجهود المتضافرة بوزارته التي تسعى للرقى بمسيرة التعليم.