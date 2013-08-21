مئات المستوطنين يقتحمون « مقام يوسف » والاحتلال يعتقل فتى بنابلس

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، فتى من مخيم بلاطة، اثر اندلاع مواجهات عنيفة في محيط "مقام يوسف" بالمنطقة الشرقية من نابلس، عقب اقتحام مئات المستوطنين المقام بحجة إقامة الصلاة والطقوس الدينية.

وقال شهود عيان لصحيفة القدس، إن عشرات الحافلات التي تقل مستوطنين متدينين وصلت إلى "مقام يوسف" بحراسة قوة إسرائيلية كبيرة، وفرضت طوقا أمنياً على المنطقة، وشرعت بإيقاف السيارت والمارة والتدقيق في بطاقاتهم.

وذكر الشهود أن عشرات الشبان تصدوا للمستوطنين وقوة الحماية الاسرائيلية ورشقوها بالحجارة، فيما أطلق جنود الاحتلال القنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.