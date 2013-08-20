آشتون: مستعدة" للعودة الى مصر كوسيط لحل الأزمة

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إنها مستعدة للعودة الى مصر للمساعدة في التوسط لإيجاد مخرج للازمة التي تشهدها البلاد.

وصرحت آشتون للصحافيين عشية الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الخاص بالاحداث في مصر "لقد عرضت العودة. واخبرت رئيس الوزراء المصري خلال عطلة نهاية الاسبوع انني على استعداد تام للعودة الى مصر اذا رغبوا في عودتي".

وكانت اشتون زارت مصر مرتين خلال الشهر الماضي عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو عقب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وفي 30 تموز/يوليو كانت اول مسؤولة اجنبية بارزة تلتقي مرسي في المكان السري الذي يحتجز فيه.

وخلال زيارتها الاخيرة برفقة المبعوث الاوروبي الخاص لجنوب المتوسط بيرنادينو ليون، سعت اشتون الى التوسط في اتفاق سياسي يشمل "الإخوان المسلمين". إلاّ أن الجهود الدولية والعربية فشلت.

وشهدت الأيام العشرة الاخيرة تدهوراً في الوضع في مصر حيث قتل نحو 900 شخص خلال ستة ايام.

وقالت اشتون إن الاتحاد الذي يضم 28 دولة "عمل على افكار لمحاولة اتخاذ اجراءات بناء ثقة مع مختلف الفصائل السياسية المصرية ومحاولة المساعدة في دعم حل سياسي"، وأضافت "نحن نظل مستعدين لتقديم دعمنا لتحقيق ذلك: ليس للتدخل بل للدعم".