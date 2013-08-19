حركة المجاهدين: ما جرى في مصر لا يخدم إلا العدو الصهيوني

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن العدو الصهيوني يدس سموم الفتنة في بلادنا العربية وبين طوائف امتنا بهدف الاستفادة من المشهد الدامي في الساحة المصرية.

وأدنت المجاهدين في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه اليوم الاثنين، استشهاد 25 من الجنود المصريين في جريمة بشعة بحق أبناء الشعب المصري.

ودعت المجاهدين الشعب المصري إلى تفويت الفرصة على العدو الذي يحاول الاصطياد في الماء العكر ويحاول إبقاء حالة الاشتباك ولإبقاء هذا المشهد الدامي بين طوائف الشعب المصري المختلفة".

وقالت في بيانها :"من منطق الحرص الأخوي والقومي والإسلامي إلى تغليب لغة العقل والحوار والعودة إلى الحل السياسي وحقن الدماء المصرية".

وأوضحت حركة المجاهدين أن الأمن المصري يشكل لنا أهمية إستراتيجية ومن يعبث به فهو صاحب وجهة تخدم العدو, وأن هذا العمل الإرهابي لا يخلو خيوطه من أصابع الموساد الصهيوني.