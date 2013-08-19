منتدى الإعلاميين يدين اعتداء أمن السلطة على الصحفيين بالخليل

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على صحفيين اثنين ومنع آخرين من تغطية مسيرة سلمية في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، وقد خرجت للتنديد بقمع الأجهزة الأمنية المصرية للتظاهرات السلمية وما تخللها من قتل للمئات المتظاهرين وضمنهم سبعة صحفيين.

وفقاً لما ذكره منتدى الإعلاميين من معلومات ، "ففي حوالي الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2013، شارك عشرات المواطنين في تجمع سلمي بعد صلاة الجمعة من مسجد الحسين بن علي، وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، تأييداً للرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وأضاف المنتدى، أن قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، حضرت إلى المكان حيث المسيرة ومنعت المشاركين في التجمع من السير في شارع عين سارة بالمدينة، ومن ثم شرعت عناصرها بتفريق المشاركين والاعتداء على عدد منهم باستخدام العصي والهراوات.

كما منعت عناصر الأمن ذاتها الصحفيين الذين حضروا إلى المكان لتغطية الحدث من العمل والتصوير.

ووفق إفادة المصور الصحفي عامر عابدين، ويعمل لصالح وكالة بال ميديا الإعلامية، للمؤسسات الحقوقية، فإن أحد أفراد الأمن قد حضر لمكان وجود الصحفيين وأبلغهم بقرار منعهم من العمل وتغطية الحدث بأمر من قائد المنطقة.

وأضاف عابدين بأنه لدى محاولته التصوير من جديد برفقة زميله الصحفي محمد أبو غنية، ويعمل لصالح وكالة رويترز العالمية للأنباء، قام أفراد الأمن باقتيادهما باتجاه أحد الضباط الموجودين في الموقع والذي أبلغهما بدوره بقرار منع الصحفيين من العمل مرة ثانية.

كما ندد المنتدى بقيام جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية باستدعاء الناشطة في مجال الأسرى الإعلامية أمينة الطويل من قرية فرعتا المجاورة، على خلفية مشاركتها في برنامج تلفزيوني في قناة "وطن" في رام الله.

وجاء الاستجواب على خلفية سرد الطويل في الحلقة التلفزيونية لمسلسل الانتهاكات التي تعرضت لها قبل شهرين من أمن السلطة

واستنكر المنتدى بهذه الاعتداءات، مذكرا بأن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية، إلى جانب المادة (19) من القانون ذاته والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير.

وطالب المنتدى بضغط من منظمات المجتمع المدني والفصائل على أمن السلطة لتوقف انتهاكاتها المبرمجة ضد الصحفيين ومجمل الحريات في الضفة الغربية.