شرطة غزة تُحبط تهريب « مواد مخدرة » في عرض بحر رفح

أحبطت الإدارة العامة للبحرية في الشرطة الفلسطينية بغزة ، فجر الاثنين ، عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات والحبوب المخدرة عبر "حسكة" في عرض بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكر مدير الشرطة البحرية برفح الرائد موسى الخالدي في تصريح وصل "موقع الداخلية" نسخة عنه، أن الشرطة البحرية تلقت معلومات تفيد قيام عدد من الصيادين بتهريب كمية من المخدرات والاترامال داخل عرض البحر.

وأوضح أن الشرطة البحرية فتشت الأكياس المضبوطة وعثرت بداخلها على (36) فرش حشيش ومئات حبوب الاترامال المدمر المخدرة و(11) لفة صغير من المواد المطحونة والحبوب المخدرة.

وأكد الخالدي أن عناصر وضباط البحرية نفذت كميناً محكماً بعد عملية رصد لحركة الصيادين المشبوهين داخل البحر على الحدود المصرية جنوب القطاع.

وقال مدير الشرطة البحرية برفح : "بعد مرور عدة ساعات على الكمين تم ضبط حسكة وبداخلها المدعو(ع . أ) والمدعو(م . أ) والمدعو(ع . أ) وتم رصدهم لحين إنزال الكمية داخل الكشك الخاص بهم".

وأشار الرائد الخالدي إلى أن الشرطة ضبطت المتهمين وبحوزتهم عدة أكياس ملفوفة بالنايلون - تحتوي على الكميات المخدرة".

ولفت إلى أن الشرطة البحرية حولت المتهمين إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

وشدَّد الخالدي على أن الشرطة البحرية تواصل العمل ليل نهار ومتابعة مستمرة للعمل وخاصة منطقة الحدود التي تعمل على حمايتها بكل الإمكانيات وذلك لتأمين الحدود من تهريب الممنوعات وحفظ أمن البلد واستقراره.

















