فتح: داخلية غزة تمنع الأغا من مغادرة القطاع عبر معبر « بيت حانون »

قالت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة أن أجهزة أمن غزة منعت الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح- مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية، من مغادرة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون؛ لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دون إبداء أي أسباب.

واعتبرت فتح، هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وغير مسؤول في هذه الأوقات التي تسعى فيها حركة فتح لرأب الصدع وإنجاز المصالحة الوطنية.

وقالت:"إن الغريب في الأمر أن هذا المنع جاء في الوقت الذي يتواجد فيه وفد رسمي من فتح في قطاع غزة وبتكليف من الرئيس محمود عباس؛ للتشاور مع حماس للخروج من مأزق الانقسام في الساحة الفلسطينية".