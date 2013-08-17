« إسرائيل » تقصف الجولان وتزعم سقوط هاون على الأراضي المحتلة

زعم المتحدث باسم جيش الحرب الإسرائيلي، أن قذائف هاون سقطت في هضبة الجولان، مصدرها الأراضي السورية، ما دفع "إسرائيل" إلى الرد على القصف بالمثل.

وقال المتحدث إن "3 قذائف هاون سورية سقطت على الجانب الإسرائيلي من خط فك الاشتباك بين الطرفين، فقام الجنود الإسرائيليون بتوجبه ضربة محددة، استهدفت مصدر إطلاق النار، وتأكدت إصابة هدف".

وذكرت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية، أن "القصف الإسرائيلي دمر قاعدة عسكرية سورية".

وقال مصدر في وزارة الحرب الإسرائيلية، إن "الرد الإسرائيلي يأتي بعد أن تقدمت "إسرائيل" بشكوى إلى قوة الأمم المتحدة المنتشرة في الجولان، والتي تقوم بالإشراف على الالتزام بإتفافية فك الاشتباك الموقعة بين البلدين عام 1974".