القضاء اللبناني يوقف 3 مشتبهين بخطف الطيارين التركيين

أصدر القضاء اللبناني مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص، يشتبه بضلوعهم في خطف طيارين تركيين قرب مطار بيروت قبل أكثر من أسبوع.

ووفقاً لإفادة المصدر القضائي لوكالة فرنس برس، فإن "التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع 3 أشخاص يشتبه بضلوعهم في ملف خطف الطيارين التركيين قد انتهت، وأحالت الملف على النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان".

وأضاف إن الأخيرة "ادعت على الموقوفين الثلاثة، واستجوبهم قاضي التحقيق المناوب، وأصدر مذكرات وجاهية بتوقيفهم".

ورفض المصدر كشف هوية الأشخاص الثلاثة، أو تحديد طبيعة الشبهات حول دورهم في عملية الخطف، وما إذا شاركوا فيها بطريقة مباشرة.

وكان الطيار مراد اكبينار ومساعده مراد اقجا خطفا فجر التاسع من آب/أغسطس بعيد خروجهما من مطار بيروت الدولي.

وحذرت أنقرة من "تداعيات خطرة على العلاقات مع بيروت، إثر عملية خطف الطيار ومساعده"، داعية رعاياها إلى "مغادرة لبنان وعدم التوجه إليه إلا في حالات الضرورة".