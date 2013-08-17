6 آلاف شخص أشهروا إسلامهم في دبي خلال عامين ونصف

أشهر 6 آلاف و 45 شخصاً من المقيمين في دبي إسلامهم خلال الفترة من 2011 حتى الشهر الثامن من 2013 ، بينهم 2322 شخصاً خلال عام 2012 و2374 في عام 2011بحسب إحصائيات الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي من مختلف الجنسيات.

كما أشهر 4 آلاف وسبعمائة وثمانية وسبعون شخصاً من المقيمين إسلامهم خلال الثلاثة الأعوام الماضية بينهم 1521 في 2010، و1350 في 2011 ، و1907 في 2012 بحسب تقرير مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر في دبي.

ويأتي تزايد أعداد المسلمين الجدد في الدولة عموماً وفي دبي خصوصاً وذلك لما توليه الدولة من اهتمام كبير بالمسلمين الجدد، وتسعى إلى تقديم الدين الإسلامي الحنيف إلى غير المسلمين عن طريق شرح مبادئه ومفاهيمه وتعاليمه، وتوضيح رسالته السمحة، التي تعتمد مبدأ "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة".

ويلقى المسلمون الجدد في الدولة العديد من الخدمات والدورات التدريبية وورش العمل بجميع اللغات المختلفة " اللغة الفلبينية، الانجليزية، الصينية، الروسية، الأوردية، الأثيوبية، الأوغندية ) بالإضافة إلى اللغة العربية على مدار العام، لفهم أمور دينهم الحنيف، وتقدم لهم مطبوعات وكتيبات دينية ، كل حسب لغته، بالإضافة إلى تنظيم دورات في كيفية أداء الصلاة والفرائض.

وهناك الكثير من المؤسسات والدوائر المحلية التي تقدم الكثير من الخدمات للمسلمين الجدد في الدولة سواء كانت الشؤون الإسلامية على مستوى الدولة أو مؤسسات النفع والجمعيات الخيرية.

وقد منحنا مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر بدبي الفرصة للالتقاء بالمسلمين الجدد للتعرف على قصص إسلامهم.