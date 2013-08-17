النيابة تجدد حبس الكتاتنى وعاكف 15 يوماً

جددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز وإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق، 15 يوماً في واقعة اتهامهما بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.

وكانت انتقلت النيابة إلى سجن مزرعة طرة شديد الحراسة لدواع أمنية لنظر تجديد حبسهما.

وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية قررت حبس 4 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة التي قامت باستجوابهما في شأن الاتهامات المنسوبة إليهما بشأن التحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم مؤخراً.

يذكر أن النيابة قد أحالت كلاً من محمد بديع مرشد الإخوان والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد الحالي إلى محكمة الجنايات على خلفية نفس القضية.

وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها على ضوء ما جرى من جريمة مقتل 9 أشخاص من المتظاهرين وإصابة عشرات الآخرين منهم بأسلحة نارية، أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان مؤخرا، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس السابق محمد مرسى.