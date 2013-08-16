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أسعار العملات مقابل الشيقل

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 05:09 - 16 اغسطس 2013
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جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الجمعة على النحو التالي:

صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.56 شيقل.

صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.75 شيقل.

صرف الدينار الأردني مقابل: 5.03 شيقل.

صرف الجنية المصري مقابل: 0.50 شيقل.

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