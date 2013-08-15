بعد اغلاق مصر معبر رفح .. « اسرائيل » تعلن تعزيز قواتها في معبر ايرز‎

ذكرت الإذاعة العامة "الاسرائيلية" بان قوات الجيش الإسرائيلي قررت قبل قليل تعزيز قواتها في معبر ايرز بيت حانون بعد أن أعلنت مصر عن إغلاق المنفذ الوحيد لقطاع غزة وهو معبر رفح البري

الجدير ذكره فقد قالت وزارة الداخلية بالحكومة الفلسطينية بغزة، أن الجانب المصري أبلغهم بإغلاق معبر رفح جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين بسبب تردي الأوضاع الأمنية في مصر.

وقد أكَّد ماهر أبو صبحة مدير عام الإدارة العامة للمعابر، أن الجانب المصري أبلغهم بإغلاق معبر رفح البري، بسبب تردي الأوضاع على الساحة المصرية.

وكانت الإدارة العامة للمعابر في الداخلية قد أغلقت مكاتب تسجيل المُسافرين فضلاً عن إلغاء كافة الكشوفات المُسجلة لديها , حيثُ سيكون العمل وفق نظام الطوارئ المُعتمد من خلال الصالة الخارجية للمسافرين في المعبر.

وناشدت الإدارة العامة للمعابر السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بما يتناسب مع حرية السفر والتنقل لجميع المواطنين بلا استثناء متمنيةً زوال هذه المحنة عن الشعب المصري واستتباب الأمن والاستقرار.