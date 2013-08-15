أردوغان يدعو مجلس الأمن الدولى للاجتماع لمناقشة الوضع فى مصر

دعا رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس، إلى الاجتماع سريعا والتحرك بعد فض اعتصامات الإخوان .

وقال أردوغان فى مؤتمر صحفى بالعاصمة التركية أنقرة "من يلتزمون الصمت مذنبون بقدر من ارتكبوا هذه المذبحة، يجب أن يجتمع مجلس الأمن الدولى سريعا".

يذكر أن أردوغان كان من أكثر حلفاء جماعة الإخوان، وعقد عدة بروتوكولات للتعاون التجارى والصناعى مع إدارة الرئيس السابق محمد مرسى، تسمح بفتح أسواق كبيرة للصادرات التركية فى مصر وأفريقيا عبر القاهرة، وهى الاتفاقات التى شهدت تعثرا بعد سقوط الإخوان .