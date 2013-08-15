« إسرائيل » ترفض بشدة حضور مارتين أيندك جولات المفاوضات‏

كشف التلفزيون "الإسرائيلي" القناة العاشرة عن وجود خلافات بين أعضاء طاقم المفاوضات "الإسرائيلي" المتمثل في وزير العدل تسيبي ليفني ومبعوث نتنياهو للمفاوضات المحامي يتسحاك مولخو.

ويتمحور الخلاف بين ليفني ومولخو بعد مطالبة ليفني إقامة مقر لإدارة المفاوضات لإعداد وبلورة موقف "إسرائيل" إلا أن مولخو رفض مطلب ليفني على الرغم من غجراء المفاوضات في فندق في القدس والتكتم على اسم الفندق.

كما أن هناك خلاف آخر بين "إسرائيل" والولايات المتحدة حول حضور المبعوث الأمريكي للمفاوضات ففي حين أن الجانب الفلسطيني متردد من حضور مارتين أيندك جولات المفاوضات فـ"إسرائيل" تُعارض وجوده بشدة، والسبب في رفض "إسرائيل" حضور ايندك المفاوضات هو وجود قضايا موقف الولايات المتحدة أقرب منها للفلسطينيين من "إسرائيل".

وعلى سبيل المثال فالرئيس الأمريكي بارك أوباما تحدث في الماضي عن مفاوضات ترتكز على حدود 67 وهذا المبدأ "إسرائيل" ترفضه.